Московским работодателям пригрозили штрафами за невыполнение требований удалёнки

Столичных работодателей, которые не исполнили требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на удалёнку, будут привлекать к административной ответственности. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Напомним, ограничительные меры будут действовать с 25 октября 2021-го до 25 февраля 2022 года.

"Работодатели, осуществляющие деятельность на территории города Москвы, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством об административных правонарушениях, за нарушение требований, предусмотренных пунктом 38.1 настоящего указа", — отмечается в документе.