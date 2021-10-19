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Московским работодателям пригрозили штрафами за невыполнение требований удалёнки

Также их обязали еженедельно предоставлять в электронном виде данные о сотрудниках, не подлежащих переводу на дистанционку, и тех, чьё присутствие крайне необходимо для деятельности предприятия.

19 октября, 14:52
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Столичных работодателей, которые не исполнили требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на удалёнку, будут привлекать к административной ответственности. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Напомним, ограничительные меры будут действовать с 25 октября 2021-го до 25 февраля 2022 года.

"Работодатели, осуществляющие деятельность на территории города Москвы, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством об административных правонарушениях, за нарушение требований, предусмотренных пунктом 38.1 настоящего указа", — отмечается в документе.

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В Москве вводятся новые ограничения из-за коронавируса

При этом работодателей обязали еженедельно предоставлять в электронном виде данные о сотрудниках, не подлежащих переводу на дистанционный режим, а также тех, чьё присутствие крайне необходимо для деятельности предприятия. Добавим, что указ мэрии не распространяется на граждан, которые переболели ковидом или вакцинировались.

Ранее из-за ухудшения ситуации с пандемией вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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