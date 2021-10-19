Избитый приезжими в московском метро выписался из больницы
У дверей медучреждения Романа Ковалёва встретили девушка и друзья. Парень признался, что не ожидал столь большого внимания общественности к своей персоне.
Скриншот видео © t.me / tv360
Избитый приезжими в московском метро Роман Ковалёв выписался из больницы. Видео © t.me / tv360
Избитый тремя мужчинами в московском метро Роман Ковалёв выписался из больницы. В беседе с телеканалом "360" он рассказал, что перенёс две операции: на носу и на глазнице. А впереди период реабилитации.
"Немножко всё устаканилось. Лечение — хорошо. Меня под общий наркоз вывели, сделали две операции — на нос и на глазницу. Сейчас реабилитационный период. Сказали ещё отлежаться недели две, без физнагрузок, бани и тому подобного", — пояснил Ковалёв.
Больничный молодого человека пока не закрыт, предстоят походы к терапевту. Пострадавшему придётся по несколько раз в день промывать нос, мазать, "чтобы отёки, синяки поскорее прошли".
"Отлежаться недельку–две, у меня ещё больничный открыт, ещё не до конца восстановился. Главное, восстановили зрение, у меня двоилось в глазах, мне это подкорректировали. Остался только отёк", — рассказал Ковалёв Лайфу, добавив, что в больнице его навещала мама, а на выписке встретили девушка и друзья.
Мужчина также отметил, что, несмотря на результат всей этой истории, он бы не поступил иначе. "Я думал, получу, но точно не внимание в таком количестве", — сказал молодой человек. По его словам, люди желают ему много здоровья, заботятся о нём, и это, безусловно, приятно.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Ковалёв заступился за девушку и был сильно избит тремя приезжими. На напавших завели уголовное дело о хулиганстве, 6 октября суд отправил их под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". Власти Москвы решили выплатить молодому человеку два миллиона рублей.
Комментариев: 0