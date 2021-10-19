Избитый приезжими в московском метро выписался из больницы

Избитый приезжими в московском метро Роман Ковалёв выписался из больницы. Видео © t.me / tv360

Избитый тремя мужчинами в московском метро Роман Ковалёв выписался из больницы. В беседе с телеканалом "360" он рассказал, что перенёс две операции: на носу и на глазнице. А впереди период реабилитации.

"Немножко всё устаканилось. Лечение — хорошо. Меня под общий наркоз вывели, сделали две операции — на нос и на глазницу. Сейчас реабилитационный период. Сказали ещё отлежаться недели две, без физнагрузок, бани и тому подобного", — пояснил Ковалёв.

Больничный молодого человека пока не закрыт, предстоят походы к терапевту. Пострадавшему придётся по несколько раз в день промывать нос, мазать, "чтобы отёки, синяки поскорее прошли".

"Отлежаться недельку–две, у меня ещё больничный открыт, ещё не до конца восстановился. Главное, восстановили зрение, у меня двоилось в глазах, мне это подкорректировали. Остался только отёк", — рассказал Ковалёв Лайфу, добавив, что в больнице его навещала мама, а на выписке встретили девушка и друзья.