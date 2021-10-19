Петербурженка объяснила, почему пытается найти новых родителей трёхмесячному сыну

33-летняя мать-одиночка из Санкт-Петербурга Виктория Фефелова, которая пыталась найти новых родителей для трёхмесячного сына через соцсети, рассказала, что на такой шаг её толкнули проблемы со здоровьем. В беседе с "Москвой 24" женщина поделилась, что стоит на учёте у психиатра.

"Мы лежали в детской больнице. Заведующая попросила справку от психиатра о том, что я могу находиться в одной палате с ребёнком. Я поехала к психиатру, мне вызвали санитаров и госпитализировали. Было плохое состояние, расшатанное. Два месяца я лежала в психиатрической больнице. Когда вышла, ребёнок уже в доме малютки", — призналась Виктория.

Она отметила, что хочет лучшей судьбы для малыша. По её словам, за последние три дня ей написало 12 семей. Фефелова уже со многими пообщалась, а некоторые пары отметили, что начали собирать документы. При этом Виктория заявила, что в будущем хочет навещать сына хотя бы в формате видеозвонка. Она подчеркнула, что это её условие для усыновления.

Как рассказал юрист Антон Жаров в беседе с порталом, женщина не сможет по закону самостоятельно отдать своего ребёнка в другую семью.

"Единственный законный способ усыновления ребёнка в России — через органы опеки и попечительства и суд. Никаким другим способом усыновить ребёнка нельзя", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что, даже если Виктория найдёт каких-то людей и приведёт их в суд в качестве усыновителей, ей откажут. По словам юриста, это будет правильным решением, так как подобная деятельность неотличима от торговли людьми.