Депутат ГД объяснил травлю "мисс Украина" политикой Киева

Победительница украинского конкурса "Мисс Украина Вселенная – 2021" Анна Неплях подверглась травле после использования русского языка из-за политических настроений действующей киевской власти. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Сегодня боязнь "Правого сектора"*, боязнь нацистов и сумасшедших людей, которые сегодня там правят бал, позволяют издеваться над людьми. Поэтому девочка и подвергается нападкам, как и многие другие", — приводит его слова РИА ФАН.

Парламентарий заметил, что все чиновники, начиная с президента Владимира Зеленского, разговаривают на русском в быту, потому что большинство просто не понимают украинский язык. Хорошо мову знают 0,2–0,3 процента жителей Украины, а остальные "нахватали по вершкам".

Водолацкий указал, что русофобия на Украине основывается на нацизме, и призвал бороться с ней, пока националистическая идеология не будет задушена. Она может привести к тому, что, как и в прошлом столетии, вновь будут уничтожать людей по расовому признаку, добавил депутат.

Ранее Лайф рассказывал, что украинцы затравили чиновницу из Киева за ностальгию по СССР. Безобидные слова госслужащей о том, что в те времена не было пандемии, а стакан воды без сиропа стоил копейку, вызвали бурю негодования.