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Минтруд: Форум "Многодетная Россия" поможет выработать решения по улучшению положения семей

В ведомстве отметили, что современные демографические вызовы ставят перед государством новые задачи. Например, сохраняется тренд откладывания рождения детей на более поздний срок.

19 октября, 15:26
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Поставленные государством задачи в демографической и семейной сферах невозможно воплотить в жизнь без граждан и общественных объединений. Социально ориентированные некоммерческие организации помогают властям услышать голос каждого человека и вести конструктивный диалог с семьями, в первую очередь с теми, где много детей. Об этом заявил директор Департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты РФ Андрей Галкин, выступая на первом всероссийском форуме "Многодетная Россия", открывшемся в Москве.

"Обмен наиболее успешными и эффективными практиками, выработка новых подходов, апробация и внедрение инновационных методов позволяют выстраивать современную, центрированную на человеке политику. Форум станет практической площадкой, которая позволит выработать оптимальные решения для улучшения положения многодетных семей", — сказал Галкин.

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Он также отметил, что современные демографические вызовы ставят перед государством новые цели. Например, сокращается численность женщин активного и продуктивного возраста, на долю которых приходится значительное число родов. Кроме того, сохраняется общий тренд на откладывание появления детей на более поздний возраст.

Отдельно Галкин выделил социальное казначейство — один из проектов, который позволяет обеспечить удобный, доступный и понятный сервис для каждого гражданина. А многодетные семьи могут получить все меры поддержки в кратчайшие сроки дистанционно или с предоставлением минимального набора документов.

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Ранее Лайф рассказывал, что правительство выделит ещё свыше 34 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми. Премьер-министр РФ на заседании с членами кабмина подчеркнул, что помощь таким гражданам "останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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