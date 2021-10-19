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Продавшую дочь за 300 тысяч молодую мать приговорили к четырём годам тюрьмы

Отбывать наказание "кукушка" будет в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

19 октября, 15:19
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/376" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Измайловский районный суд Москвы приговорил 26-летнюю жительницу Дагестана Луизу Гаджиеву, которая пыталась продать новорождённую дочь за 300 тысяч рублей, к четырём годам лишения свободы. Горе-родительницу признали виновной по статье "Торговля людьми, то есть купля-продажа человека, совершённая в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии". Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

"С учётом позиции государственного обвинителя Прокуратуры Восточного административного округа суд приговорил Гаджиеву к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", — говорится в релизе.

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Напомним, горе-мать задержали в октябре прошлого года. Правоохранители притворились покупателями и в ходе переписки договорились с женщиной о сделке, которая проходила в кафе. После получения денег мать передала ребёнка покупательнице и написала расписку. Её тут же задержали. При этом сотрудники заведения даже не поняли, что происходит.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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