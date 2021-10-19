Ветеран ВОВ заплакала, узнав про суд над столетним охранником концлагеря в Германии

Для столетнего жителя Германии, охранявшего много лет концлагерь, недостаточно одного судебного решения за его деяния в годы Великой Отечественной войны. Для таких людей должно быть другое наказание, заявила ветеран ВОВ, узница концлагеря Эмилия Фирсова в беседе с телеканалом "360". Женщина со слезами на глазах добавила, что невозможно забыть происходившее в те страшные годы.

"Их не судить надо. Их убивать надо, расстреливать. Как они нас расстреливали. Нас у мамы было пятеро, понимаете? А она врач — и это нас спасло. И они как-то более-менее лояльно относились, потому что они ж тоже болеют… Не хочу вспоминать, не могу", — сказала Эмилия Андреевна.

По словам ветерана войны, хотя она и была маленькой, очень отчётливо помнит всё происходившее в те дни. Собеседница также предложила представить, сколь серьёзные травмы получили пережившие зверства во взрослом возрасте люди, если даже ей, ребёнку, было сложно.