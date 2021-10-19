Ветеран ВОВ заплакала, узнав про суд над столетним охранником концлагеря в Германии
Эмилия Андреевна уверена: таких людей надо убивать, расстреливать, как поступали когда-то они сами и их сообщники.
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Для столетнего жителя Германии, охранявшего много лет концлагерь, недостаточно одного судебного решения за его деяния в годы Великой Отечественной войны. Для таких людей должно быть другое наказание, заявила ветеран ВОВ, узница концлагеря Эмилия Фирсова в беседе с телеканалом "360". Женщина со слезами на глазах добавила, что невозможно забыть происходившее в те страшные годы.
"Их не судить надо. Их убивать надо, расстреливать. Как они нас расстреливали. Нас у мамы было пятеро, понимаете? А она врач — и это нас спасло. И они как-то более-менее лояльно относились, потому что они ж тоже болеют… Не хочу вспоминать, не могу", — сказала Эмилия Андреевна.
По словам ветерана войны, хотя она и была маленькой, очень отчётливо помнит всё происходившее в те дни. Собеседница также предложила представить, сколь серьёзные травмы получили пережившие зверства во взрослом возрасте люди, если даже ей, ребёнку, было сложно.
12 октября Лайф сообщал, что умерла ветеран ВОВ Зинаида Корнева, которая во время пандемии собрала для врачей 4,5 млн. Зинаиду Антоновну даже наградили знаком отличия "За благодеяние".
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