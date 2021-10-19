Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 октября 2021, 18:00

Путин провёл встречу с новым главой думской фракции "Единой России" Васильевым

Фото © ТАСС / Паулин Евгений

Фото © ТАСС / Паулин Евгений

Они обсудили планы работы партии в нижней палате парламента и обменялись мнениями по прошедшим выборам.

Президент РФ Владимир Путин, продолжая серию бесед с руководителями парламентских фракций по итогам выборов в Госдуму, провёл встречу с новым главой фракции "Единой России" Владимиром Васильевым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обсудили планы работы фракции, обменялись мнениями по состоявшимся выборам", рассказал представитель Кремля журналистам.

Глава фракции ЕР Васильев: В этом году у депутатов особое отношение к работе в Думе
Глава фракции ЕР Васильев: В этом году у депутатов особое отношение к работе в Думе

Напомним, что по итогам сентябрьских выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 27, ЛДПР — 21, а "Новые люди" — 13. Кроме того, в Думу прошли по одному представителю от "Родины", Партии роста, "Гражданской платформы" и пять самовыдвиженцев. 12 октября состоялось первое пленарное заседание Госдумы нового созыва.

"Единая Россия" создала фракцию партии в Госдуме VIII созыва, которую возглавил экс-советник президента РФ Владимир Васильев. В группу партии в нижней палате парламента вошло 324 депутата, включая двух самовыдвиженцев: Владислава Резника и Леонида Бабашова. При этом два избранных депутата от "Единой России" отказались от мандатов в связи с кадровыми назначениями.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Владимир Васильев
  • Госдума
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar