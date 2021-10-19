Путин провёл встречу с новым главой думской фракции "Единой России" Васильевым

Они обсудили планы работы партии в нижней палате парламента и обменялись мнениями по прошедшим выборам.

Президент РФ Владимир Путин, продолжая серию бесед с руководителями парламентских фракций по итогам выборов в Госдуму, провёл встречу с новым главой фракции "Единой России" Владимиром Васильевым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обсудили планы работы фракции, обменялись мнениями по состоявшимся выборам", — рассказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, что по итогам сентябрьских выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" — 27, ЛДПР — 21, а "Новые люди" — 13. Кроме того, в Думу прошли по одному представителю от "Родины", Партии роста, "Гражданской платформы" и пять самовыдвиженцев. 12 октября состоялось первое пленарное заседание Госдумы нового созыва.