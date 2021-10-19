Тёща героя мема "Будем пить пиво" открестилась от разыскиваемого за кражи и убийство зятя
Менеджер женщины объяснил, что в прошлом году дочь и её супруг забрали все заработанные деньги и выгнали родительницу из дома.
Кадр видео © TikTok / _filon_y1
Тёща героя мема "Будем пить пиво" открестилась от разыскиваемого за кражи и убийство зятя. Видео © TikTok / _filon_y1
Тёща Алексея Щетинина Юлия Филон не собирается помогать дочке и зятю, которого разыскивают по подозрению в кражах и убийстве. Об этом она заявила в ролике, опубликованном в "Тиктоке".
"[Почему] я должна кого-то поддерживать? Не-не-не, за что боролись, на то и напоролись", — отрезала женщина.
Предложение поддержать супругов поступило от подписчиков. Менеджер тиктокерши объяснила Kub Mash, что дочь отказалась от родительницы в прошлом году, когда вместе с мужем выгнала мать из дома и забрала все деньги, заработанные на популярном видео.
Ранее Лайф рассказывал, как подписчики выручили блогера деньгами, когда он лишился дома, но вскоре им пришлось сильно пожалеть. Люди лично отправляли семье свои деньги, но уже через несколько месяцев поняли: кому-кому, а им пожертвования точно были не нужны.
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