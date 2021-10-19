Тёща героя мема "Будем пить пиво" открестилась от разыскиваемого за кражи и убийство зятя. Видео © TikTok / _filon_y1

Тёща Алексея Щетинина Юлия Филон не собирается помогать дочке и зятю, которого разыскивают по подозрению в кражах и убийстве. Об этом она заявила в ролике, опубликованном в "Тиктоке".

"[Почему] я должна кого-то поддерживать? Не-не-не, за что боролись, на то и напоролись", — отрезала женщина.

Предложение поддержать супругов поступило от подписчиков. Менеджер тиктокерши объяснила Kub Mash, что дочь отказалась от родительницы в прошлом году, когда вместе с мужем выгнала мать из дома и забрала все деньги, заработанные на популярном видео.