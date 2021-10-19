Южная Осетия из-за крупной аварии на ЛЭП осталась без света

Вся территория Южной Осетии осталась без света. Как сообщил замглавы МЧС республики Ацамаз Бестауты, причины инцидента устанавливаются.





"Нет света по всей республике. Подача электроэнергии прекращена со стороны Северной Осетии, причины пока не установлены", — передаёт ТАСС его слова.