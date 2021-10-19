Южная Осетия из-за крупной аварии на ЛЭП осталась без света
На место инцидента выехал отряд специалистов. Прогнозов по срокам восстановления электроснабжения в республике пока нет.
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Вся территория Южной Осетии осталась без света. Как сообщил замглавы МЧС республики Ацамаз Бестауты, причины инцидента устанавливаются.
"Нет света по всей республике. Подача электроэнергии прекращена со стороны Северной Осетии, причины пока не установлены", — передаёт ТАСС его слова.
При этом в МЧС не исключают, что произошёл обрыв на линии электропередачи. Как пояснили в ГУП "Энергоресурс", проблема действительно возникла в районе североосетинского Зарамага, передаёт Sputnik. На место инцидента выехал отряд специалистов. Прогнозов по срокам восстановления электроснабжения в республике пока нет.
Ранее Лайф сообщал о том, что Ливан остался без электричества после остановки двух крупнейших электростанций. Местные власти до этого были предупреждены о возможности полного отсутствия электричества в стране. Свет в дома местных жителей вернули спустя почти два дня.
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