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Большой театр и Мариинка подготовили обширные программы ко Дню балета

Зрители смогут увидеть как интервью актёров, так и отрывки репетиций знаменитых выступлений.

19 октября, 15:16
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-52257710?z=photo-52257710_457242790/photos-52257710" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bolshoi Theatre of Russia / Большо</a><a href="https://vk.com/albums-52257710?z=photo-52257710_457242790/photos-52257710" target="_blank" rel="noopener noreferrer">й театр России</a></p>

Фото © VK / Bolshoi Theatre of Russia / Большой театр России

Большой и Мариинский театры подготовили обширную программу ко Всемирному дню балета, отмечаемому 19 октября. Об этом сообщили в пресс-службах учреждений.

Так, Мариинка в своей онлайн-программе в социальных сетях, а также на "Ютубе" предоставит зрителям возможность увидеть закулисье и посмотреть подготовку к премьере спектакля "Дочь фараона", послушать паблик-ток с молодым поколением танцовщиков. Завершится день показом записей фрагментов из бенефисов прима-балерин Виктории Терешкиной и Екатерины Кандауровой, премьера труппы Кимина Кима, а также вечера в честь Людмилы Ковалёвой, передаёт РИА "Новости".

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Шоу Большого театра рассчитано на три часа, сообщает ТАСС, а роли ведущих взяли на себя премьер Артём Овчаренко и солистка Ана Туразашвили. Гостями же эфира станут ведущие солисты балета и худрук труппы. Также зрители могут насладиться отрывками репетиций балетов "Орландо", "Баядерка", "Дон Кихот" и "Дочь фараона".

Ранее Лайф рассказывал, что в Большом театре впервые пройдёт международный конкурс оперных певцов "Опералия". Маэстро Пласидо Доминго с помощью этого мероприятия ищет новые таланты и помогает им в развитии карьеры.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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