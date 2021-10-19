Большой театр и Мариинка подготовили обширные программы ко Дню балета

Большой и Мариинский театры подготовили обширную программу ко Всемирному дню балета, отмечаемому 19 октября. Об этом сообщили в пресс-службах учреждений.

Так, Мариинка в своей онлайн-программе в социальных сетях, а также на "Ютубе" предоставит зрителям возможность увидеть закулисье и посмотреть подготовку к премьере спектакля "Дочь фараона", послушать паблик-ток с молодым поколением танцовщиков. Завершится день показом записей фрагментов из бенефисов прима-балерин Виктории Терешкиной и Екатерины Кандауровой, премьера труппы Кимина Кима, а также вечера в честь Людмилы Ковалёвой, передаёт РИА "Новости".

Шоу Большого театра рассчитано на три часа, сообщает ТАСС, а роли ведущих взяли на себя премьер Артём Овчаренко и солистка Ана Туразашвили. Гостями же эфира станут ведущие солисты балета и худрук труппы. Также зрители могут насладиться отрывками репетиций балетов "Орландо", "Баядерка", "Дон Кихот" и "Дочь фараона".