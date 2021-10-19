Стало известно о страшных ранах на теле убитой в Вологде девочки

40-летняя Ульяна Ланская, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки в Вологде, издевалась и наносила травмы ребёнку перед смерью. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на переписку отчима погибшей школьницы с друзьями семьи. Со слов мужчины, после истязаний мучительницы ребёнок стал неузнаваем. Тело до сих пор не показали родным.

"Эта женщина избивала её, потом резала и издевалась над ней. Нам сказали это на вскрытии в морге. Из-за этого нам дочку даже не показывают, потому что не на что там смотреть, пока не восстановят лицо и тело", — приводит издание цитату из переписки.

Как сообщал Лайф, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. Накануне, 18 октября, стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире страдающей шизофренией Ульяны Ланской, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали. Убийца заманила жертву домой сладостями. В квартире вместе с ними был ещё один ребёнок, однако его подозреваемая отпустила. Её бывшая коллега рассказала, что злоумышленница и ранее пыталась похитить чужих детей. Родные дети у Ульяны тоже есть, но несколько лет назад её лишили родительских прав. По предварительным данным, на этом настояли родители женщины из-за её диагноза. Сейчас маленькая дочка и 16-летний сын Ульяны живут с тётей.