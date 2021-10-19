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NBC сообщает об обысках в доме Дерипаски в Вашингтоне

Официально в Федеральном бюро расследований США эту информацию не комментируют.

19 октября, 15:40
<p>Фото © Igor Russak / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Igor Russak / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

В Вашингтоне сотрудники ФБР США прибыли в дом, который, как уверяют журналисты, принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, и проводят там обыски. Об этом сообщает NBC News.

Причина присутствия представителей бюро не уточняется. Официально в ФБР эту информацию не комментируют.

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В апреле 2018 года США внесли Олега Дерипаску в чёрный список, в марте 2019 года бизнесмен подал иск в Федеральный суд Вашингтона на Минфин США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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