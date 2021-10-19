NBC сообщает об обысках в доме Дерипаски в Вашингтоне
Официально в Федеральном бюро расследований США эту информацию не комментируют.
Фото © Igor Russak / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
В Вашингтоне сотрудники ФБР США прибыли в дом, который, как уверяют журналисты, принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, и проводят там обыски. Об этом сообщает NBC News.
Причина присутствия представителей бюро не уточняется. Официально в ФБР эту информацию не комментируют.
В апреле 2018 года США внесли Олега Дерипаску в чёрный список, в марте 2019 года бизнесмен подал иск в Федеральный суд Вашингтона на Минфин США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций.
Комментариев: 0