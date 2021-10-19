NBC сообщает об обысках в доме Дерипаски в Вашингтоне

В Вашингтоне сотрудники ФБР США прибыли в дом, который, как уверяют журналисты, принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, и проводят там обыски. Об этом сообщает NBC News.

Причина присутствия представителей бюро не уточняется. Официально в ФБР эту информацию не комментируют.