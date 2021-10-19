Мяч в воротах ФРГ: Постпред РФ при ЕС обозначил дедлайн по сертификации "Северного потока – 2"
Дипломат отметил, что, если регулятор захочет и сможет завершить процесс раньше, это будет лучше для конечных потребителей.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалев
Германия должна закончить сертификацию газопровода "Северный поток – 2" к 8 января. Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Он построен, да. Первая труба уже заполнена газом. Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру [сертификации] отводится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января", — сказал дипломат.
Он отметил, что если Германия захочет и сможет завершить процесс раньше, то это будет лучше для конечных потребителей.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, газопровод будет готов для запуска в ближайшие дни, однако дальнейшая работа трубопровода будет зависеть от европейского регулятора. Накануне, 18 октября, стало известно, что первая нитка "Северного потока – 2" заполнена техническим газом. Достигнуты показатели, которых достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку топлива.
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