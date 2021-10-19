Германия должна закончить сертификацию газопровода "Северный поток – 2" к 8 января. Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Он построен, да. Первая труба уже заполнена газом. Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру [сертификации] отводится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января", — сказал дипломат.