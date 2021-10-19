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Слепым украинским паралимпийцам подарили билеты в зоопарк и книги

Харьковские чиновники, как оказалось, только громкими словами были готовы поддерживать спортсменов. Поскольку в реальности всё получилось куда прозаичнее.

19 октября, 16:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Незрячие украинские паралимпийцы получили в дар от властей Харькова книги и билеты в зоопарк. О таком "внимательном и щедром" подарке рассказала паралимпийская чемпионка Токио в настольном теннисе Марина Литовченко.

У себя на странице в "Фейсбуке" девушка рассказала, что местные чиновники только громкими словами были готовы поддерживать спортсменов. На самом деле всё получилось куда прозаичнее. По прилёте из Токио паралимпийцам вручили цветы и внешние аккумуляторы Power bank.

"И тут они вручили ещё ценнее подарки, а именно: паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал", — отметила Литовченко.

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Спортсменка также рассказала и о разнице в выплатах олимпийцам и паралимпийцам. Так, бронзовые призёры ОИ получают по 55 тысяч долларов, а паралимпийцы — от 30 до 75 тысяч гривен за медаль и по 200 тысяч гривен за само участие в соревнованиях.

А ранее сообщалось, что партия Зеленского подарила журналистам футболки с опечатками. Представителей СМИ рассмешило, что там указаны уже принятые законы с созывом Верховной рады, которого не существует.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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