Слепым украинским паралимпийцам подарили билеты в зоопарк и книги

Незрячие украинские паралимпийцы получили в дар от властей Харькова книги и билеты в зоопарк. О таком "внимательном и щедром" подарке рассказала паралимпийская чемпионка Токио в настольном теннисе Марина Литовченко.

У себя на странице в "Фейсбуке" девушка рассказала, что местные чиновники только громкими словами были готовы поддерживать спортсменов. На самом деле всё получилось куда прозаичнее. По прилёте из Токио паралимпийцам вручили цветы и внешние аккумуляторы Power bank.

"И тут они вручили ещё ценнее подарки, а именно: паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал", — отметила Литовченко.

Спортсменка также рассказала и о разнице в выплатах олимпийцам и паралимпийцам. Так, бронзовые призёры ОИ получают по 55 тысяч долларов, а паралимпийцы — от 30 до 75 тысяч гривен за медаль и по 200 тысяч гривен за само участие в соревнованиях.