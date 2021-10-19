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Грызлов недоумевает из-за бездействия ОБСЕ после захвата Киевом наблюдателя от ЛНР

Он также отметил, что Украина, сорвав внеочередное мероприятие в "минском формате", нарушает все возможные договорённости и обязательства.

19 октября, 16:33
<p>Борис Грызлов. Фото © ТАСС / Юлия Зырянова / POOL</p>

Борис Грызлов. Фото © ТАСС / Юлия Зырянова / POOL

Пассивность ОБСЕ в связи с захватом силовиками Украины представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) в Донбассе вызывает недоумение. Об этом заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Незалежной Борис Грызлов после внеочередного заседания подгруппы по безопасности.

"Вызывает недоумение пассивность и во многом бездействие ОБСЕ в связи с данным инцидентом", — сказал Грызлов.

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Он также отметил, что Киев сорвал внеочередную встречу рабочей группы по вопросам безопасности, которая была инициирована Луганском. Грызлов назвал такой шаг Украины вопиющим нарушением всех договорённостей.

"Поведение украинской стороны — это вопиющий случай нарушения всех возможных договорённостей и обязательств. Оно серьёзно подрывает доверие Донецка и Луганска и не способствует мирному урегулированию конфликта, в особенности на фоне продолжающихся обстрелов украинскими войсками территории Донбасса", — заключил Грызлов.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Украине заявили о подготовке 24 дел для международного суда по Донбассу и Крыму. Киев хочет поднять вопросы Иловайского котла, культурного наследия, а также собственности на полуострове и другие.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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