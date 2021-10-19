Грызлов недоумевает из-за бездействия ОБСЕ после захвата Киевом наблюдателя от ЛНР

Пассивность ОБСЕ в связи с захватом силовиками Украины представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) в Донбассе вызывает недоумение. Об этом заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Незалежной Борис Грызлов после внеочередного заседания подгруппы по безопасности.

"Вызывает недоумение пассивность и во многом бездействие ОБСЕ в связи с данным инцидентом", — сказал Грызлов.

Он также отметил, что Киев сорвал внеочередную встречу рабочей группы по вопросам безопасности, которая была инициирована Луганском. Грызлов назвал такой шаг Украины вопиющим нарушением всех договорённостей.

"Поведение украинской стороны — это вопиющий случай нарушения всех возможных договорённостей и обязательств. Оно серьёзно подрывает доверие Донецка и Луганска и не способствует мирному урегулированию конфликта, в особенности на фоне продолжающихся обстрелов украинскими войсками территории Донбасса", — заключил Грызлов.