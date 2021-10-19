В Орловской области развернут дополнительные ковидные койки
Глава региона пояснил, что для развёртывания дополнительных мест, а также стационарного и амбулаторного лечения новых пациентов будут привлечены студенты-медики и волонтёры.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
В Орловской области на текущей неделе будет дополнительно развёрнуто 42 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков в прямом эфире на странице в "Инстаграме".
По его словам, из 1886 коек, развёрнутых в области для больных коронавирусом, на сегодняшний день остаются свободными 49, поэтому в ближайшее время будут дополнительно развёрнуты ещё 42 койки. В каких больницах их организуют, глава регионе не уточнил.
Клычков добавил, что для развёртывания дополнительных мест, а также стационарного и амбулаторного лечения новых пациентов с ковидом будут привлечены студенты-медики и волонтёры. В ближайшее время в регионе введут QR-коды.
Из-за ухудшения ситуации с пандемией вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.
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