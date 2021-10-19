В Орловской области развернут дополнительные ковидные койки

В Орловской области на текущей неделе будет дополнительно развёрнуто 42 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков в прямом эфире на странице в "Инстаграме".

По его словам, из 1886 коек, развёрнутых в области для больных коронавирусом, на сегодняшний день остаются свободными 49, поэтому в ближайшее время будут дополнительно развёрнуты ещё 42 койки. В каких больницах их организуют, глава регионе не уточнил.