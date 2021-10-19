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Ялтинский международный экономический форум перенесён на следующий год из-за ковида

Конкретной даты проведения на сегодняшний день нет, мероприятие состоится, как только позволит ситуация, уточнил Сергей Аксёнов.

19 октября, 17:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVN_h0zgviG/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maratkhusnullin_</a></p>

Фото © Instagram / maratkhusnullin_

Проведение шестого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) перенесено на 2022 год из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Изначально мероприятие было запланировано на 4–6 ноября в отеле Mriya Resort & SPA, но по согласованию с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным было принято решение о его переносе.

"Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране", — приводит слова Аксёнова РИА "Новости".

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Конкретных дат проведения на сегодняшний день нет, форум состоится, как только позволит ситуация, добавил глава региона. Он также извинился перед всеми приглашёнными гостями.

Лайф рассказывал, что Синод РПЦ из-за ковида перенёс Архиерейский собор на май 2022 года. Ранее его планировалось провести в этом году с 15 по 18 ноября.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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