Ялтинский международный экономический форум перенесён на следующий год из-за ковида
Конкретной даты проведения на сегодняшний день нет, мероприятие состоится, как только позволит ситуация, уточнил Сергей Аксёнов.
Фото © Instagram / maratkhusnullin_
Проведение шестого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) перенесено на 2022 год из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Изначально мероприятие было запланировано на 4–6 ноября в отеле Mriya Resort & SPA, но по согласованию с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным было принято решение о его переносе.
"Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране", — приводит слова Аксёнова РИА "Новости".
Конкретных дат проведения на сегодняшний день нет, форум состоится, как только позволит ситуация, добавил глава региона. Он также извинился перед всеми приглашёнными гостями.
Лайф рассказывал, что Синод РПЦ из-за ковида перенёс Архиерейский собор на май 2022 года. Ранее его планировалось провести в этом году с 15 по 18 ноября.
Комментариев: 0