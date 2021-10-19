Ялтинский международный экономический форум перенесён на следующий год из-за ковида

Проведение шестого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) перенесено на 2022 год из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Изначально мероприятие было запланировано на 4–6 ноября в отеле Mriya Resort & SPA, но по согласованию с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным было принято решение о его переносе.

"Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране", — приводит слова Аксёнова РИА "Новости".

Конкретных дат проведения на сегодняшний день нет, форум состоится, как только позволит ситуация, добавил глава региона. Он также извинился перед всеми приглашёнными гостями.