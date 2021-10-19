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В ООН ответили на слова Эрдогана о "горстке" победителей Второй мировой

Организации необходимо адаптироваться к изменениям в мире, заметил заместитель официального представителя генсека.

19 октября, 17:36
<p>Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CT77lD2ISD0/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rterdogan</a></p>

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Instagram / rterdogan

Заместитель официального представителя генерального секретаря Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) Фархан Хак заявил, что организация признаёт, что ей необходимо адаптироваться к изменениям в мире. Так он прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости снизить роль "горстки стран" — победителей во Второй мировой войне, входящих в Совет Безопасности ООН.

"Различные правительства и лидеры время от времени могут критиковать то, как ООН функционирует. Мы сами [понимаем] необходимость адаптироваться к изменениям в мире", — передаёт ТАСС слова Хака.

Почему у Эрдогана не получится "опрокинуть" Совбез ООН

Почему у Эрдогана не получится "опрокинуть" Совбез ООН

Ранее политолог разглядел в словах Эрдогана претензии Турции на статус мировой державы. Однако республике не позволит превратиться в неё главный союзник по НАТО — США, уточнил Валерий Коровин и предложил стране выходить из всех совместных с Америкой договоров.

Напомним, Эрдоган заявил о зависимости мира от "горстки" победителей Второй мировой войны. Говоря о неравенствах, которые сохраняются в глобальной системе, он подчеркнул, что "мир больше пяти", имея в виду страны, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и вошли в его состав на правах победителей войны.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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