В ООН ответили на слова Эрдогана о "горстке" победителей Второй мировой

Заместитель официального представителя генерального секретаря Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) Фархан Хак заявил, что организация признаёт, что ей необходимо адаптироваться к изменениям в мире. Так он прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости снизить роль "горстки стран" — победителей во Второй мировой войне, входящих в Совет Безопасности ООН.

"Различные правительства и лидеры время от времени могут критиковать то, как ООН функционирует. Мы сами [понимаем] необходимость адаптироваться к изменениям в мире", — передаёт ТАСС слова Хака.

Ранее политолог разглядел в словах Эрдогана претензии Турции на статус мировой державы. Однако республике не позволит превратиться в неё главный союзник по НАТО — США, уточнил Валерий Коровин и предложил стране выходить из всех совместных с Америкой договоров.