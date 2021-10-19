В ООН ответили на слова Эрдогана о "горстке" победителей Второй мировой
Организации необходимо адаптироваться к изменениям в мире, заметил заместитель официального представителя генсека.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Instagram / rterdogan
Заместитель официального представителя генерального секретаря Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) Фархан Хак заявил, что организация признаёт, что ей необходимо адаптироваться к изменениям в мире. Так он прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости снизить роль "горстки стран" — победителей во Второй мировой войне, входящих в Совет Безопасности ООН.
"Различные правительства и лидеры время от времени могут критиковать то, как ООН функционирует. Мы сами [понимаем] необходимость адаптироваться к изменениям в мире", — передаёт ТАСС слова Хака.
Ранее политолог разглядел в словах Эрдогана претензии Турции на статус мировой державы. Однако республике не позволит превратиться в неё главный союзник по НАТО — США, уточнил Валерий Коровин и предложил стране выходить из всех совместных с Америкой договоров.
Напомним, Эрдоган заявил о зависимости мира от "горстки" победителей Второй мировой войны. Говоря о неравенствах, которые сохраняются в глобальной системе, он подчеркнул, что "мир больше пяти", имея в виду страны, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и вошли в его состав на правах победителей войны.
Комментариев: 0