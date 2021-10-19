Политолог объяснил обвинения главы Пентагона в адрес России и назвал их прямыми угрозами
При этом Сергей Судаков отметил, что подобные слова бросаются в воздух по принципу highly likely и не имеют доказательной базы.
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Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Россия виновна в развязывании войны в Донбассе, направлено на формирование нового американского бюджета. Это угроза в адрес РФ, но она бездоказательна, заявил Лайфу политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.
"Глава Пентагона — это, прежде всего, тот человек, который работает с военным лобби. Данное заявление направленно исключительно на то, что называется бюджет-2022. Это тот бюджет, который будет сформирован, исходя из тех угроз, которые, возможно, повлекут вмешательство США", — сказал эксперт.
Заявление Остина — позиция демократов, которые начали предвыборную кампанию – 2022, а также прямая угроза в адрес России. Однако она бездоказательная, слова бросаются в воздух по принципу "хайли лайкли" ("с большой долей вероятности"), заметил политолог.
США сейчас, уточнил наш собеседник, находятся не в лучшей экономической ситуации, поэтому в стране и ищут некие военные формы реставрации бюджета. Кроме того, это продолжающееся давление на Россию, особенно учитывая конъюнктуру последних дней в связи решением НАТО о высылке российских дипломатов и вынужденного закрытия представительства альянса в Москве, добавил Судаков.
Как рассказывал Лайф, ранее также была анонсирована поездка главы Пентагона на Украину. Для главы американского оборонного ведомства это полноценное европейское турне с последующим посещением и Брюсселя. Позже стало известно, что Ллойд Остин планирует подтвердить, что для Киева и Тбилиси двери НАТО открыты.
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