Политолог объяснил обвинения главы Пентагона в адрес России и назвал их прямыми угрозами

Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Россия виновна в развязывании войны в Донбассе, направлено на формирование нового американского бюджета. Это угроза в адрес РФ, но она бездоказательна, заявил Лайфу политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

"Глава Пентагона — это, прежде всего, тот человек, который работает с военным лобби. Данное заявление направленно исключительно на то, что называется бюджет-2022. Это тот бюджет, который будет сформирован, исходя из тех угроз, которые, возможно, повлекут вмешательство США", — сказал эксперт.

Заявление Остина — позиция демократов, которые начали предвыборную кампанию – 2022, а также прямая угроза в адрес России. Однако она бездоказательная, слова бросаются в воздух по принципу "хайли лайкли" ("с большой долей вероятности"), заметил политолог.

США сейчас, уточнил наш собеседник, находятся не в лучшей экономической ситуации, поэтому в стране и ищут некие военные формы реставрации бюджета. Кроме того, это продолжающееся давление на Россию, особенно учитывая конъюнктуру последних дней в связи решением НАТО о высылке российских дипломатов и вынужденного закрытия представительства альянса в Москве, добавил Судаков.