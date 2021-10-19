В Минтруде объяснили, как уже с 14 лет получать пенсионный стаж

Подростки могут начать накапливать пенсионный стаж уже с 14 лет, ухаживая за пожилым человеком, которому исполнилось 80 лет. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ.

"Уже в 14 лет подросток может заработать свой первый пенсионный стаж, ухаживая за бабушкой, дедушкой или другим человеком, которому исполнилось 80 лет", — сказано в записи ведомстве в "Инстаграме".

При этом такой уход нужно официально оформить в Пенсионном фонде РФ при согласии родителей, а с 16 лет — самостоятельно. Кроме того, заботящийся человек должен быть трудоспособным и неработающим, а также не состоять в службе занятости. Ухаживать за пожилым человеком другой пенсионер не сможет.

А вот проживать вместе подросткам и пожилым людям не обязательно. Кроме того, условие, что они должны быть родственниками, тоже отсутствует. За такой уход будет начисляться по 1,8 балла, заметили в Минтруда.