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МИД РФ призвал Украину обеспечить консульский доступ к захваченному в Донбассе россиянину

Задержанный 13 октября наблюдатель из СЦКК Андрей Косяк оказался гражданином России. Однако Киев не стал передавать информацию об этом по дипломатическим каналам в Москву.

19 октября, 16:46

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

МИД России расценил как вероломные и провокационные действия украинской стороны в Донбассе, где 13 октября был захвачен Андрей Косяк — наблюдатель из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщила журналистам во вторник официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, Украина не стала передавать по дипломатическим каналам информацию о российском гражданстве у задержанного наблюдателя. Он по-прежнему находится без консульской помощи.

"Призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников", — говорится в заявлении Захаровой.

В МИД добавили, что российская сторона ожидает принципиальной оценки произошедшего инцидента со стороны ОБСЕ. К тому же ранее призвал и полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Незалежной Борис Грызлов. По его словам, бездействия ОБСЕ в данном случае вызывает недоумение.

Грызлов недоумевает из-за бездействия ОБСЕ после захвата Киевом наблюдателя от ЛНР

Грызлов недоумевает из-за бездействия ОБСЕ после захвата Киевом наблюдателя от ЛНР

Напомним, что наблюдатель СЦКК был захвачен в украинский плен утром 13 октября в зоне разведения сил и средств у Золотого. Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию в Донбассе заявила, что представитель ЛНР якобы "под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ". Однако в Луганске эти обвинения отвергли, потребовав от Киева немедленно освободить захваченного наблюдателя. Позже глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что продолжение диалога с Украиной в рамках минского формата представляется бессмысленным до освобождения Андрея Косяка. МИД республики потребовал созвать внеочередное заседание подгруппы по безопасности Контактной группы, посвящённое данному инциденту.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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