МИД РФ призвал Украину обеспечить консульский доступ к захваченному в Донбассе россиянину

МИД России расценил как вероломные и провокационные действия украинской стороны в Донбассе, где 13 октября был захвачен Андрей Косяк — наблюдатель из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщила журналистам во вторник официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, Украина не стала передавать по дипломатическим каналам информацию о российском гражданстве у задержанного наблюдателя. Он по-прежнему находится без консульской помощи.

"Призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников", — говорится в заявлении Захаровой.

В МИД добавили, что российская сторона ожидает принципиальной оценки произошедшего инцидента со стороны ОБСЕ. К тому же ранее призвал и полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Незалежной Борис Грызлов. По его словам, бездействия ОБСЕ в данном случае вызывает недоумение.