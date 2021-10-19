Минфин США собрался привлечь "Газпром" к ответственности за "нарушение санкций"

США намерены привлечь российскую транснациональную компанию "Газпром" к ответственности за нарушение американских санкций. Об этом в ходе слушаний в конгрессе заявил первый замминистра финансов Уолли Адейемо.

"Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции", — указал Адейемо в ответ на критику сенаторов относительно отказа Штатов от мер против "Северного потока – 2".