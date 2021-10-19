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Минфин США собрался привлечь "Газпром" к ответственности за "нарушение санкций"

Заявление представителя ведомства прозвучало на фоне критики сенаторов насчёт отказа Штатов от мер против "Северного потока – 2".

19 октября, 16:46
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/press/media/2020/116658/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Газпром"</a></p>

Фото © "Газпром"

США намерены привлечь российскую транснациональную компанию "Газпром" к ответственности за нарушение американских санкций. Об этом в ходе слушаний в конгрессе заявил первый замминистра финансов Уолли Адейемо.

"Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции", — указал Адейемо в ответ на критику сенаторов относительно отказа Штатов от мер против "Северного потока – 2".

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Ранее СМИ узнали о принципиальном отказе Белого дома давить на "Северный поток – 2". Введения санкций меж тем добивается конгресс, в том числе блокируя назначение более чем двух десятков претендентов на дипломатические посты.

Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, газопровод будет готов для запуска в ближайшие дни, однако дальнейшая работа трубопровода будет зависеть от европейского регулятора. Накануне, 18 октября, стало известно, что первая нитка "Северного потока – 2" заполнена техническим газом. Достигнуты показатели, которых достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку топлива.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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