В американском Техасе разбился пассажирский самолёт, на борту был 21 человек. Видео © Twitter / rawsalerts

В американском штате Техас разбился пассажирский самолёт McDonnell Douglas DC 9-87, на борту которого находился 21 человек. Инцидент подтвердили в Департаменте общественной безопасности региона.

Как сообщают местные СМИ, все пассажиры и члены экипажа были благополучно эвакуированы из салона летательного аппарата, одного человека доставили в больницу с травмами спины. Погибших в результате аварии нет.

Отмечается, что самолёт не смог набрать нужную высоту после взлёта и рухнул недалеко от аэропорта. На кадрах с места катастрофы видно, что после падения летательный аппарат загорелся. Пожарные тушат огонь, однако от воздушного судна остались лишь немногочисленные обломки.