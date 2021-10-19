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Не смог набрать высоту: В Техасе разбился пассажирский самолёт, на борту был 21 человек

Все пассажиры и члены экипажа были благополучно эвакуированы. Авария произошла недалеко от аэропорта. Лайнер после крушения оказался охвачен огнём.

19 октября, 16:58

Скриншот © Twitter / rawsalerts

В американском Техасе разбился пассажирский самолёт, на борту был 21 человек. Видео © Twitter / rawsalerts

В американском штате Техас разбился пассажирский самолёт McDonnell Douglas DC 9-87, на борту которого находился 21 человек. Инцидент подтвердили в Департаменте общественной безопасности региона.

Как сообщают местные СМИ, все пассажиры и члены экипажа были благополучно эвакуированы из салона летательного аппарата, одного человека доставили в больницу с травмами спины. Погибших в результате аварии нет.

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Отмечается, что самолёт не смог набрать нужную высоту после взлёта и рухнул недалеко от аэропорта. На кадрах с места катастрофы видно, что после падения летательный аппарат загорелся. Пожарные тушат огонь, однако от воздушного судна остались лишь немногочисленные обломки.

Ранее Лайф рассказывал, что самолёт рухнул на жилой дом в Калифорнии. Случилось это совсем неподалёку от школьного кампуса. Сообщалось, что есть погибшие.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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