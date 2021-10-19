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Зеленский назвал США главным партнёром Украины в обороне

Президент поблагодарил Соединённые Штаты за оказание материально-технической помощи для укрепления ВС страны с целью "противодействия российской агрессии".

19 октября, 17:31
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-ministrom-oboroni-ssha-71153" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителем Пентагона Ллойдом Остином назвал США главным партнёром страны в сфере обороны и поблагодарил их за военную помощь.

"Соединённые Штаты остаются для Украины главным партнёром в сфере безопасности и обороны", — приводятся слова Зеленского на сайте офиса президента Незалежной.

Глава Пентагона обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе

Глава Пентагона обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе

Зеленский поблагодарил Вашингтон за оказание материально-технической помощи для укрепления ВС Украины с целью "противодействия российской агрессии". Президент обменялся мнением с Остином о ситуации в Донбассе, а также в регионе Чёрного и Азовского морей. Они затронули и вопрос стремления Украины в НАТО, и приведения сектора безопасности и обороны Незалежной под стандарты альянса, а также обсудили энергетическую безопасность Украины и Европы.

Ранее политолог объяснил обвинения главы Пентагона в адрес России и назвал из прямыми угрозами. При этом Сергей Судаков отметил, что подобные слова бросаются в воздух по принципу highly likely и не имеют доказательной базы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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