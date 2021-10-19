Зеленский назвал США главным партнёром Украины в обороне

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителем Пентагона Ллойдом Остином назвал США главным партнёром страны в сфере обороны и поблагодарил их за военную помощь.

"Соединённые Штаты остаются для Украины главным партнёром в сфере безопасности и обороны", — приводятся слова Зеленского на сайте офиса президента Незалежной.

Зеленский поблагодарил Вашингтон за оказание материально-технической помощи для укрепления ВС Украины с целью "противодействия российской агрессии". Президент обменялся мнением с Остином о ситуации в Донбассе, а также в регионе Чёрного и Азовского морей. Они затронули и вопрос стремления Украины в НАТО, и приведения сектора безопасности и обороны Незалежной под стандарты альянса, а также обсудили энергетическую безопасность Украины и Европы.