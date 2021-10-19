Врачи настаивают на госпитализации продолжающего голодовку Саакашвили

Группа медиков, сформированная Минздравом Грузии, рекомендует отправить на стационарное лечение бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который уже почти 20 дней голодает в руставской тюрьме.

"С целью профилактики, так как есть высокая вероятность ухудшения [здоровья], и для того, чтобы подстраховаться, мы издали рекомендацию о его госпитализации", — сообщил один из врачей Зураб Пагава журналистам.

По словам врача, в течение ближайших дней Саакашвили могут госпитализировать. При этом специалист не уточнял, будет ли это гражданская больница или при тюрьме.