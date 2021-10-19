Врачи настаивают на госпитализации продолжающего голодовку Саакашвили
Медики рекомендуют доставить экс-президента Грузии в больницу в целях профилактики, поскольку уже сейчас есть высокая вероятность ухудшения его здоровья.
Фото © Facebook / Михаил Саакашвили
Группа медиков, сформированная Минздравом Грузии, рекомендует отправить на стационарное лечение бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который уже почти 20 дней голодает в руставской тюрьме.
"С целью профилактики, так как есть высокая вероятность ухудшения [здоровья], и для того, чтобы подстраховаться, мы издали рекомендацию о его госпитализации", — сообщил один из врачей Зураб Пагава журналистам.
По словам врача, в течение ближайших дней Саакашвили могут госпитализировать. При этом специалист не уточнял, будет ли это гражданская больница или при тюрьме.
Ранее Лайф рассказывал, что противники Саакашвили потребовали для него пожизненного заключения. Они собрались у руставской тюрьмы и устроили акцию протеста.
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку.
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