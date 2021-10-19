"Дети были предоставлены сами себе": Соседка пролила свет на отношения в семье убитой в Вологде девочки
По её словам, за школьницей часто присматривал старший брат. Мальчик даже пытался заработать хоть какие-то гроши, попрошайничая на свадьбах.
Погибшая девочка. Фото © VK / Сергей Воропанов
Убитая девятилетняя девочка из Вологды росла в неблагополучной семье. Мать школьницы постоянно пила и пропадала на несколько дней. Об этом рассказала соседка семьи Екатерина Соколова. Она также отметила, что у погибшего ребёнка есть старший брат, который сейчас учится в шестом классе.
"Дети были предоставлены сами себе и в семье были проблемы — об этом все знали. Соседи говорили, что не раз видели, как в их квартиру приезжали сотрудники из органов опеки. Почему дети продолжали жить с мамой, я не знаю", — передаёт "Газета.ru" слова Екатерины.
Она также рассказала, что горе-мать нигде не работала. По мнению собеседницы, женщина могла заниматься проституцией. При этом детей, которые фактически были брошены на произвол судьбы, "кормили почти всем домом". Екатерина добавила, что за погибшей девочкой часто присматривал старший брат. Мальчик даже пытался заработать хоть какие-то гроши, попрошайничая на свадьбах, добавила она.
Как сообщал Лайф, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. Накануне, 18 октября, стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире женщины, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали. Её бывшая коллега рассказала, что злоумышленница уже пыталась похитить детей.
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