"Дети были предоставлены сами себе": Соседка пролила свет на отношения в семье убитой в Вологде девочки

По её словам, за школьницей часто присматривал старший брат. Мальчик даже пытался заработать хоть какие-то гроши, попрошайничая на свадьбах.