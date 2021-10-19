Попавшего в чистую зону аэропорта Сочи по чужому посадочному пассажира просили выкинуть билет

Пассажир рассказал, как вместо Питера чуть не улетел в Тюмень. Видео © Telegram-канал SHOT

Телеграм-канал SHOT узнал, чем закончилась история с пассажиром, которого вместо Санкт-Петербурга чуть не отправили в Тюмень. Напомним, Леониду по ошибке сотрудница при регистрации на рейс "Победы" выдала посадочный талон на однофамильца.

"[Сотрудники] такие смотрят друг на друга и говорят: "В смысле — вы прошли досмотр? Это всё, это труба!" Я говорю: "Не знаю, какая труба, мне надо решить этот вопрос", — пояснил мужчина.

Причём изначально сотрудники попытались взвалить вину на Леонида, заявив, что тот сам должен оплачивать новый билет в Северную столицу. Однако после того, как мужчина пригрозил снимать происходящее на экшен-камеру, они заговорили по-другому. По словам петербуржца, его даже просили порвать старый посадочный, чтобы замять историю. Этого он делать, конечно же, не стал.