Нетребко отменила выступления в Венской опере из-за срочной операции

Оперная певица Анна Нетребко отменила выступления в Венской государственной опере из-за необходимости операции на плече. В ноябре она должна была исполнить партию Абигайль в опере "Набукко".

"Я много месяцев страдаю от изнурительной боли в плече, и мой доктор посоветовал мне срочно сделать операцию, а затем немедленно начать физическую реабилитацию, чтобы решить эту проблему", — цитирует сообщение Нетребко Operawire.

Как отмечает издание, Нетребко также была вынуждена отменить свой концерт 24 октября в Венской филармонии. Сама артистка призналась, что испытывает огромное сожаление из-за отмены выступлений и ждёт с нетерпением новых встреч с публикой.