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Нетребко отменила выступления в Венской опере из-за срочной операции

Певица сообщила, что у неё острые боли в плече. За хирургическим вмешательством последует период реабилитации. Когда артистка вновь выйдет на сцену, пока не ясно.

19 октября, 18:39
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUCZC8lIhFw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анна Нетребко</a></p>

Фото © Instagram / Анна Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко отменила выступления в Венской государственной опере из-за необходимости операции на плече. В ноябре она должна была исполнить партию Абигайль в опере "Набукко".

"Я много месяцев страдаю от изнурительной боли в плече, и мой доктор посоветовал мне срочно сделать операцию, а затем немедленно начать физическую реабилитацию, чтобы решить эту проблему", — цитирует сообщение Нетребко Operawire.

Как отмечает издание, Нетребко также была вынуждена отменить свой концерт 24 октября в Венской филармонии. Сама артистка призналась, что испытывает огромное сожаление из-за отмены выступлений и ждёт с нетерпением новых встреч с публикой.

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Ранее Лайф сообщал, что оперная певица Анна Нетребко получила премию "Полар". Награду ей вручила королева Швеции Сильвия.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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