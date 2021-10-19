Нетребко отменила выступления в Венской опере из-за срочной операции
Певица сообщила, что у неё острые боли в плече. За хирургическим вмешательством последует период реабилитации. Когда артистка вновь выйдет на сцену, пока не ясно.
Фото © Instagram / Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко отменила выступления в Венской государственной опере из-за необходимости операции на плече. В ноябре она должна была исполнить партию Абигайль в опере "Набукко".
"Я много месяцев страдаю от изнурительной боли в плече, и мой доктор посоветовал мне срочно сделать операцию, а затем немедленно начать физическую реабилитацию, чтобы решить эту проблему", — цитирует сообщение Нетребко Operawire.
Как отмечает издание, Нетребко также была вынуждена отменить свой концерт 24 октября в Венской филармонии. Сама артистка призналась, что испытывает огромное сожаление из-за отмены выступлений и ждёт с нетерпением новых встреч с публикой.
Ранее Лайф сообщал, что оперная певица Анна Нетребко получила премию "Полар". Награду ей вручила королева Швеции Сильвия.
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