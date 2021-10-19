В AliExpress оценили новинки от Apple и назвали гаджет, у которого есть шанс на успех
Эксперты напомнили, что с появлением обновлённых устройств стоимость девайсов предыдущего поколения снизилась, при этом товар есть на стоках у большого количества продавцов.
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Благодаря изменениям в дизайне AirPods третьего поколения будут пользоваться интересом среди поклонников бренда Apple, однако есть риск, что предложение на рынке не будет соответствовать увеличенному спросу. Такое мнение выразил руководитель направления "Электроника" "AliExpress Россия" Антон Шокуров.
"Есть и позитивные моменты — стоимость предыдущего поколения наушников Apple (Apple AirPods 2. — Прим. Лайфа) снизилась, при этом товар есть на стоках у многих продавцов", — отметил он.
По словам руководителя направления "Компьютерная техника" "AliExpress Россия" Максима Сапунова, новые MacBook Pro, в частности с экранами 14 дюймов, имеют все шансы на оглушительный успех в корпоративной среде. Эксперт подчеркнул, что помимо стандартного повышения производительности и качества экрана Apple привнесла ряд небольших, но важных при повседневном пользовании улучшений. Речь идёт о магнитной системе зарядки MagSafe, которой не было в предыдущем поколении "прошек", а также качественной фронтальной камере и прекрасном звучании.
18 октября Apple представила третье поколение AirPods, а также презентовала новые MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов. Наушники с обновлённым дизайном могут на протяжении шести часов непрерывно играть музыку, а также защищены от влаги и пота. Разработчики отмечают, что новые MacBook Pro заряжаться на 50% смогут за 30 минут.
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