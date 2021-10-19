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Поход в енотокафе обернулся для жительницы Новосибирска ужасными царапинами

Теперь в администрацию города и местный Роспотребнадзор будут направлены жалобы, а заведению, где царит антисанитария, может грозить закрытие.

19 октября, 17:57
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/civilpatrolnsk?w=wall-34344858_9490" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Гражданский Патруль — Новосибирск</a></p>

Фото © VK / Гражданский Патруль — Новосибирск

Агрессивные еноты напали на жительницу Новосибирска, которая вместе с детьми выбралась в городское енотокафе. Кроме того, в заведении стояла антисанитария, рассказала пострадавшая паблику "Гражданский патруль" в соцсети "ВКонтакте".

Выбравшись в заведение "Лесная братва" на улице Галущака, 4, семья увидела неубранные фекалии на полу и грязь, а у самих животных — нестриженные когти, которыми запросто можно порвать одежду и нанести глубокий порез.

Еды в заведении нет, оно позиционируется как место для общения с енотами для людей любого возраста, однако, по словам женщины, администрация не предупреждает о поведении животных, которые царапаются и кусаются. Помимо прочего, на входе в заведение была собака без намордника, которая лаяла на посетителей.

Фото © VK / Гражданский Патруль — Новосибирск

Фото © VK / Гражданский Патруль — Новосибирск

Беременная ассистентка дрессировщика не пострадала от лап "ревнивого" медведя, в отличие от мужа

Беременная ассистентка дрессировщика не пострадала от лап "ревнивого" медведя, в отличие от мужа

Сотрудники заведения потребовали с посетителей полную сумму визита, пожаловалась Ксения. Их не смутили ни царапины, ни даже прокушенная рука. "Гражданский патруль" намерен направить жалобы в администрацию города и Роспотребнадзор.

Ранее Лайф рассказывал, как в Казани бездомная собака напала на ребёнка и покусала лицо. На помощь мальчику пришла местная жительница, она отогнала пса и вызвала скорую.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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