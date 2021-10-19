Покупатель прострелил ногу охраннику магазина за просьбу надеть маску

Покупатель прострелил ногу охраннику магазина в Вильнюсе, попросившему надеть маску. Видео © Delfi

В столице Литвы Вильнюсе покупатель магазина выстрелил в охранника, который попросил его надеть маску, напавший задержан. Об этом сообщает Delfi.

Всё произошло днём 19 октября в магазине Rimi. Когда в помещение зашёл мужчина без маски, сотрудник попросил надеть её, тогда покупатель набросился на охранника. Пострадавший вызвал полицию, а посетитель попытался сбежать. Когда охранник погнался за ним, тот достал пистолет и выстрелил.

Уйти от полиции мужчина 1979 года рождения не смог. Сейчас правоохранители устанавливают законность нахождения у него оружия. Пострадавшего госпитализировали с ранением обеих ног: одну пуля пробила насквозь, во второй сломана кость. Его прооперировали, медики оценивают состояние мужчины как стабильное. Сотрудница магазина заметила, что конфликтные ситуации из-за действующих ограничений возникают и некоторые из них сопровождались агрессией, однако это происшествие — исключение.