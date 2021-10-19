Шесть человек отравились суррогатным алкоголем в Курганской области, есть погибшие
В квартире продавца обнаружили около 60 литров, ему предъявлено обвинение, а суд отправил мужчину под стражу.
Фото © СУ СКР по Курганской области
В Кургане шесть человек отравились суррогатным алкоголем, трое из них скончались. Продавец задержан, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.
Всё произошло в сентябре этого года. Горожане приобрели алкоголь у 56-летнего мужчины, в итоге их госпитализировали с отравлением метиловым спиртом. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкший по неосторожности смерть двух и более лиц".
Продавца задержали, в ходе обыска в его квартире и автомобиле было обнаружено и изъято около 60 литров алкоголя, который он покупал в разных регионах страны для дальнейшей продажи. Ему предъявлено обвинение, мужчину заключили под стражу. Сейчас проводятся судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы. Расследование дела продолжается.
Напомним, волна смертельных отравлений суррогатным алкоголем ранее произошла в Оренбуржье. Она началась 7 октября, когда сообщалось о девяти скончавшихся, однако это число продолжило расти. На данный момент известно о более чем 30 погибших. По делу задержано десять фигурантов, арестовано четыре человека. Все пострадавшие — жители восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске. Правоохранители также нашли магазин, где был приобретён спирт для изготовления опасного спиртного.
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