Шесть человек отравились суррогатным алкоголем в Курганской области, есть погибшие

В Кургане шесть человек отравились суррогатным алкоголем, трое из них скончались. Продавец задержан, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Всё произошло в сентябре этого года. Горожане приобрели алкоголь у 56-летнего мужчины, в итоге их госпитализировали с отравлением метиловым спиртом. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкший по неосторожности смерть двух и более лиц".