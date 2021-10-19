"Подняла всех на уши": "Чудо-женщина" рассказала об угрозах от режиссёра "Лиги справедливости"
По словам Гадот, она не восприняла эту ситуацию серьёзно, но чувствует, что была права, когда пожаловалась.
Кадр из фильма "Чудо-женщина", 2017 © DC
Актриса Галь Гадот, которая сыграла "Чудо-женщину" в фильмах из киновселенной DC, заявила об угрозах на съёмках со стороны режиссёра Джосса Уидона. В интервью журналу Elle она рассказала, что ей пришлось пожаловаться руководству студии.
"Я подняла всех на уши, когда это случилось. И начальство Warner Brothers разобралось с проблемой. Я чувствовала, что права. Конечно, было странно, потому что я не верила тому, что он мне сказал", — рассказала актриса.
Указывается, что Уидон в апреле 2021 года оскорбил Гадот в ответ на её высказывания насчёт персонажа Чудо-женщины. А в мае актриса заявила по израильскому телевидению, что режиссёр угрожал её карьере: "сказал, если [она] что-то сделает, то он испортит [её] карьеру".
А ранее в Сети набросились на "Чудо-женщину" за пост про Израиль и Палестину. Дошло до того, что некоторые призвали компанию Warner Bros. отказаться от сотрудничества с актрисой.
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