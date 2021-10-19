Актриса Галь Гадот, которая сыграла "Чудо-женщину" в фильмах из киновселенной DC, заявила об угрозах на съёмках со стороны режиссёра Джосса Уидона. В интервью журналу Elle она рассказала, что ей пришлось пожаловаться руководству студии.

"Я подняла всех на уши, когда это случилось. И начальство Warner Brothers разобралось с проблемой. Я чувствовала, что права. Конечно, было странно, потому что я не верила тому, что он мне сказал", — рассказала актриса.

Указывается, что Уидон в апреле 2021 года оскорбил Гадот в ответ на её высказывания насчёт персонажа Чудо-женщины. А в мае актриса заявила по израильскому телевидению, что режиссёр угрожал её карьере: "сказал, если [она] что-то сделает, то он испортит [её] карьеру".