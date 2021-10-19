Житель Италии два года прятал тело матери и получал за неё пенсию

Житель миланского пригорода Буччинаско на протяжении двух лет прятал тело матери в шкафу, чтобы получать за неё пенсию. Об этом сообщает итальянская газета la Repubblica.

Мужчину сдала знакомая, которая знала о смерти 80-летней женщины от агрессивной формы болезни Альцгеймера в ноябре 2019 года и услышала разговор 50-летнего обманщика с приятелем. Тот без стеснения рассказывал о том, что его мать проживает в доме престарелых. Женщина поведала об этом друзьям, те надавили на мужчину. Тогда он пообещал похоронить тело в ближайшее время, но не сдержал слово. Спустя месяц женщина обратилась в полицию.