Житель Италии два года прятал тело матери и получал за неё пенсию
Обманом мужчина успел заработать около 40 тысяч евро, однако теперь на его счета наложен арест.
Фото © Pixabay
Житель миланского пригорода Буччинаско на протяжении двух лет прятал тело матери в шкафу, чтобы получать за неё пенсию. Об этом сообщает итальянская газета la Repubblica.
Мужчину сдала знакомая, которая знала о смерти 80-летней женщины от агрессивной формы болезни Альцгеймера в ноябре 2019 года и услышала разговор 50-летнего обманщика с приятелем. Тот без стеснения рассказывал о том, что его мать проживает в доме престарелых. Женщина поведала об этом друзьям, те надавили на мужчину. Тогда он пообещал похоронить тело в ближайшее время, но не сдержал слово. Спустя месяц женщина обратилась в полицию.
Нагрянувшие к хитрецу карабинеры обнаружили тело пенсионерки в мешке с глиной, который находился в шкафу. Сейчас принадлежность костей устанавливают эксперты, однако мужчина уже признался в содеянном. По его словам, он получал ежемесячную пенсию старушки в размере 1700 евро. Теперь же на банковские счета мужчины наложен арест.
Ранее Лайф сообщал, что в Одинцове нашли упакованные в ящики мумии мужчины и женщины без ступней. Напоминающий гроб странный короб появился на лестничной клетке одного из домов, а второй такой обнаружили в машине. Несмотря на жуткий запах, трогать чужую "собственность" жильцы не решались. Пару, выносившую из дома мумии мужчины и женщины в ящиках, задержали. На допросе сын раскрыл подробности гибели родителей.
Комментариев: 0