Найден новый метод лечения и профилактики рака

Использовать клетки рака для борьбы с ним же — такой новый метод профилактики и лечения онкологии представлен исследователями из Массачусетского технологического института (MIT). Способ, созданный американскими учёными, основан на сочетании химиотерапии и иммунотерапии. Удалённые, повреждённые и затем снова введённые в опухоль раковые клетки служат триггерами активации иммунной системы.

"Когда вы создаёте клетки, которые имеют повреждение ДНК, но не погибают, при определённых условиях эти живые повреждённые клетки могут послать сигнал, пробуждающий иммунную систему", — цитирует руководителя исследования, профессора, директора Центра точной онкологической медицины MIT Майкла Яффе журнал Science Signaling.

В исследовании говорится, что если клетки удалённой опухоли извлечь и обработать химиотерапевтическими препаратами, а затем вновь вживить в опухоль, то в иммунной системе запустится сигнал бедствия. На него среагируют Т-клетки, которые бросятся на защиту организма. Сами же клетки-агенты для организма безопасны, говорится в статье. Такое явление называется "смерть иммуногенных клеток". При этом подходе умирающие или уже мёртвые клетки служат как триггер для привлечения "внимания" иммунной системы человека и её мобилизации.