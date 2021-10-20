КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты с подводной лодки
Южная Корея выразила "глубокое сожаление" и призвала Пхеньян вернуться к мирным переговорам, Токио выразил протест.
Фото © "Нодон Синмун"
Власти КНДР подтвердили факт запуска баллистической ракеты. Пхеньян уточнил, что реактивный снаряд стартовал с подводной лодки.
"Новая баллистическая ракета подводной лодки внесёт большой вклад в развитие оборонных технологий нашей страны, а также подводных боевых возможностей военно-морского флота", — передаёт южнокорейское агентство Yonhap сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК)
После запуска этой ракеты Пхеньяном представитель Южной Кореи в Вашингтоне по ядерным вопросам Но Кю Дук и его американский коллега Сунг Ким провели телефонные переговоры, сообщило министерство иностранных дел РК. Они обсудили планы по возвращению КНДР за стол переговоров в ходе запланированных трёхсторонних переговоров.
"Члены совета выразили глубокое сожаление по поводу того, что северокорейских запуск произошёл в то время, когда ведутся активные консультации с США, Китаем, Японией, Россией и другими крупными странами для продвижения мирного процесса на Корейском полуострове", — цитирует агентство заявление Совета национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи.
Ракетное испытание Северной Кореи стало девятым из известных за 2021 год. В сентябре КНДР сообщила об испытании гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". А затем в стране провели испытания ещё и зенитной ракеты. Октябрьский пуск стал причиной протеста со стороны Японии.
Ранее Лайф сообщал, что баллистическая ракета малого радиуса действия, выпущенная КНДР, преодолела 430–450 километров, достигнув максимальной высоты 60 километров. Премьер Японии Кисида из-за случившегося прервал поездку по стране.
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