КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты с подводной лодки

Власти КНДР подтвердили факт запуска баллистической ракеты. Пхеньян уточнил, что реактивный снаряд стартовал с подводной лодки.

"Новая баллистическая ракета подводной лодки внесёт большой вклад в развитие оборонных технологий нашей страны, а также подводных боевых возможностей военно-морского флота", — передаёт южнокорейское агентство Yonhap сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК)

После запуска этой ракеты Пхеньяном представитель Южной Кореи в Вашингтоне по ядерным вопросам Но Кю Дук и его американский коллега Сунг Ким провели телефонные переговоры, сообщило министерство иностранных дел РК. Они обсудили планы по возвращению КНДР за стол переговоров в ходе запланированных трёхсторонних переговоров.

"Члены совета выразили глубокое сожаление по поводу того, что северокорейских запуск произошёл в то время, когда ведутся активные консультации с США, Китаем, Японией, Россией и другими крупными странами для продвижения мирного процесса на Корейском полуострове", — цитирует агентство заявление Совета национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи.

Ракетное испытание Северной Кореи стало девятым из известных за 2021 год. В сентябре КНДР сообщила об испытании гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". А затем в стране провели испытания ещё и зенитной ракеты. Октябрьский пуск стал причиной протеста со стороны Японии.