Google представила Pixel 6 с собственным процессором и быстрой зарядкой
В компании рассказали, что разработка чипа заняла четыре года, его стоимость гораздо ниже, чем у предшественников.
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Google представила Pixel 6 и Pixel 6 Pro — первые смартфоны, которые компания выпускает с собственным процессором под названием Tensor.
6,4-дюймовый Pixel 6 будет стоить 599 долларов, а 6,7-дюймовый Pixel 6 Pro — 899 долларов. Более дорогое устройство включает объём памяти 512 Гб, дополнительную камеру с 4-четырёхкратным увеличением. Экраны получили встроенные сканеры отпечатков пальцев и защитное стекло Gorilla Glass Victus. У младшего устройства будет аккумулятор 4400 мА·ч, а у версии Pro — 5000 мА·ч. Оба поддерживают проводную зарядку мощностью до 30 Вт.
Как пишет Bloomberg, компания пытается выделиться среди конкурентов со своим собственным процессором, действуя как Apple. И первой, и второй приходится прикладывать дополнительные силы на фоне усиления на рынке китайских Oppo, Vivo и Xiaomi.
А ранее Лайф писал, что Xiaomi презентовала смартфон с зарядкой за 17 минут. Устройства оснащены мощными процессорами, камерами высокого разрешения и ярким 6,67-дюймовым экраном.
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