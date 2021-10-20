Британская вещательная корпорация составила свой вариант списка ста самых выдающихся сериалов XXI века. Первое место отдано американской криминальной драме "Прослушка" от HBO, которая выходила со 2 июня 2002 года по 9 марта 2008 года.

"Безумцы" заняли в списке вторую строчку. Это шоу, выходившее на телеканале AMC с 19 июля 2007 года по 17 мая 2015 года. За ним — "Во все тяжкие", который выходил с 2008 по 2013 год. В десятку также попали "Дрянь" (BBC Three и Amazon Video, 2016–2019), "Игра престолов" (HBO, 2011–2019), "Я могу тебя уничтожить" (BBC One и HBO, 2020), "Оставленные" (HBO, 2014–2017), "Американцы" (FX, 2013–2018), британская версия шоу "Офис" (BBC Two и BBC One, 2001–2003) и "Наследники" (HBO, 2018 — настоящее время).

В материале Би-би-си говорится, что, составляя этот список, BBC Culture провела опрос кинокритиков, экспертов и представителей индустрии со всего мира — 206 человек из 43 стран.