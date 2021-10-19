"Шериф" проиграл "Интеру" и потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

Тираспольский "Шериф" на выезде проиграл миланскому "Интеру" в матче третьего тура Лиги чемпионов. Встреча группы D, состоявшаяся на стадионе "Сан-Сиро", завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе итальянского клуба отличились Эдин Джеко, Артуро Видаль и Стефан де Врей. Автором единственного гола у "Шерифа" стал Себастьен Тилль.

Для дебютантов Лиги чемпионов поражение стало первым после двух побед в турнире. Напомним, ранее команда Юрия Вернидуба сенсационно одолела донецкий "Шахтёр" (2:0) и мадридский "Реал" (2:1).

В другом матче группы D "Реал" на выезде разгромил "Шахтёр" со счётом 5:0. Дубль оформил Винисиус Жуниор, также отличились Родриго и Карим Бензема. Ещё один мяч в свои ворота срезал защитник украинского клуба Сергей Кривцов.