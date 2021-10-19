Неприятный инцидент случился в матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" — "Динамо" в Казани. Во время игры шайба вылетела за пределы коробки и ударила зрительницу по голове. Снаряд разбил лицо болельщицы в кровь. Врач "Ак Барса" срочно оказал ей первую помощь. Косвенный виновник произошедшего, из-за чьей клюшки всё это случилось, Никита Дыняк, извинился перед пострадавшей.

Шайба разбила лицо болельщице на матче "Ак Барс" — "Динамо". Фото © Спорт 24

"Я хотел бы извиниться перед болельщицей. Пожелать ей здоровья. Я знаю, что клуб о ней позаботится. Хотелось бы и лично извиниться. Прошу прощения за неудачное отправление шайбы", — сказал Дыняк в интервью после матча, опубликованном на сайте КХЛ.

Женщина, получив помощь врача, осталась досматривать матч. Казанский клуб подарил пострадавшей экипировку — толстовку, жилетку, шапку, а также памятный трофей, который она попросила сама, — ту самую шайбу. Матч завершился победой москвичей — 4:5.