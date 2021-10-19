Врачи назвали причину участившихся госпитализаций детей с ковидом в реанимацию

Заразившиеся коронавирусом несовершеннолетние стали чаще попадать в отделения интенсивной терапии из-за того, что дельта-штамм теперь легче проникает в их организмы. Об этом сообщил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган в беседе с изданием "Газета.ru".

"Дельта" практически вытеснила все остальные варианты коронавируса, стало очевидно, что нынешняя, четвёртая, волна значительно более опасна, чем предыдущие, и сейчас дети заболевают и госпитализируются значительно чаще. Тревожный рост случаев заболевания среди детей вызван способностью этого штамма легче проникать в клетки ребёнка", — объяснил врач.

По словам Кагана, теперь же дети заражаются не только от взрослых, но и друг от друга. Вместе с тем они не носят маски, их не вакцинируют от CoViD-19, отметила врач-педиатр Ольга Горячева.

"Дети стали болеть гораздо тяжелее, потому что мы расслабились, нет строгого соблюдения масочного режима, дети в принципе не носят маски и не привиты от коронавируса", — добавила эксперт.