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Врачи назвали причину участившихся госпитализаций детей с ковидом в реанимацию

В сентябре ребята вернулись в школы после летних каникул и теперь заражаются не только от взрослых, но и от сверстников.

19 октября, 19:25
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Заразившиеся коронавирусом несовершеннолетние стали чаще попадать в отделения интенсивной терапии из-за того, что дельта-штамм теперь легче проникает в их организмы. Об этом сообщил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган в беседе с изданием "Газета.ru".

"Дельта" практически вытеснила все остальные варианты коронавируса, стало очевидно, что нынешняя, четвёртая, волна значительно более опасна, чем предыдущие, и сейчас дети заболевают и госпитализируются значительно чаще. Тревожный рост случаев заболевания среди детей вызван способностью этого штамма легче проникать в клетки ребёнка", — объяснил врач.

Врач рассказал о случаях смерти детей, заразившихся ковидом

Врач рассказал о случаях смерти детей, заразившихся ковидом

По словам Кагана, теперь же дети заражаются не только от взрослых, но и друг от друга. Вместе с тем они не носят маски, их не вакцинируют от CoViD-19, отметила врач-педиатр Ольга Горячева.

"Дети стали болеть гораздо тяжелее, потому что мы расслабились, нет строгого соблюдения масочного режима, дети в принципе не носят маски и не привиты от коронавируса", — добавила эксперт.

Доказано распространение ковида бессимптомно болеющими детьми

Доказано распространение ковида бессимптомно болеющими детьми

А в Британии появилась более заразная форма дельта-штамма ковида. Если предварительные данные об этом варианте инфекции подтвердятся, он станет самым опасным за всё время пандемии.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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