Учёные проверили интерферон на эффективность против коронавируса

При коронавирусе интерферон бета-1а бесполезен. Такой вывод сделали учёные из США в ходе клинического исследования. Результаты опубликовал журнал The Lancet Respiratory Medicine.

Учёные из Института аллергии и инфекционных заболеваний при Национальных институтах здравоохранения США в ходе клинических испытаний интерферона бета-1а против ковида выявили, что выделяемые организмом при проникновении в него вирусов и некоторых бактерий белки бесполезны при коронавирусе. Суть исследования заключалась в том, что в качестве дополнительного лечения пациентам с CoViD-19 вводились белки бета. Однако такие меры не показали преимущества, а у больных с тяжёлой формой ковида самочувствие даже становилось хуже.

Отмечается, что учёные наблюдали в ходе исследования за 969 пациентами, госпитализированными с коронавирусом, с августа по декабрь 2020 года. Одна половина из них получала в качестве дополнительного лечения интерферон бета-1а, в другая — плацебо. Причём ни учёные, ни больные не знали до окончания испытания, кто из пациентов получает белки.

В результате интерферон не показал эффективности в борьбе с коронавирусом. С ним и без него больные выздоравливали с одинаковой скоростью. А затем учёным пришлось отказаться от исследований на тяжелобольных пациентах с ковидом, которым нужна была вентиляция лёгких или подача кислорода, поскольку от интерферона им становилось хуже. По мнению экспертов, белок бета усилил воспаление и это привело к более выраженным симптомам. При этом учёные не исключают и тот вариант, что больные имели какие-либо отличия от контрольной группы, которые не были учтены. Учёные подчеркнули важность такого испытания, поскольку оно показало бесполезность ряда методов лечения коронавируса.

"Изучение текущих стратегий лечения и стандартов ухода имеет ключевое значение не только для определения эффективных методов лечения, но и в конечном итоге для определения оптимального плана лечения заболевания, которое может оставаться распространённым в ближайшие годы", — сообщили учёные.