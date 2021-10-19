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Стала известна цена фитнес-браслета Mi Smart Band 6 с NFC

Продажа этих носимых устройств начнётся в России уже с завтрашнего дня, 20 октября.

19 октября, 19:21
<p>Фото © <a href="https://www.mi.com/ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Xiaomi </a></p>

Фото © Xiaomi

Новый фитнес-трекер от Xiaomi Mi Smart Band 6 представили в России. На этот раз гаджет станет не только отличным помощником в измерениях жизненно важных показателей и при тренировках, но и заменит банковские карты: "бэнды" оснастили функцией оплаты через NFC.

"С выходом нового Mi Smart Band 6 NFC, который мы запускаем совместно с Mastercard, наши пользователи в России получат не только мощное устройство для отслеживания показателей здоровья, но также надёжное и безопасное платёжное средство", — отметил глава Xiaomi в России и СНГ Юй Мань, его словам приводит "Лента.ру".

Гаджет от китайского производителя также оснастили AMOLED-дисплеем, функциями мониторинга активности, пульса, уровня кислорода в крови и сна. В фитнес-браслет загружены программы на 30 различных упражнений.

Стоимость девайса на российском рынке составит 4490 рублей. Гаджет можно будет приобрести на сайте Xiaomi и у партнёров компании, продажи начнутся 20 октября.

Какими бывают смарт-часы и какие точно нельзя брать. В некоторых NFC есть, но он не работает

Какими бывают смарт-часы и какие точно нельзя брать. В некоторых NFC есть, но он не работает

А ранее Лайф рассказывал, что Xiaomi презентовала смартфон с зарядкой за 17 минут. Устройства оснащены мощными процессорами, камерами высокого разрешения и ярким 6,67-дюймовым экраном.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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