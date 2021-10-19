Не забывать про ролевые игры и массаж: Эксперт объяснила, можно ли похудеть с помощью секса
Стоит экспериментировать и выкладываться на все 100%, предупредила она, тогда будет заметен результат.
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Секс полезен как для здоровья, так и для фигуры, ведь он помогает похудеть. Об этом рассказала сексолог Екатерина Молния в беседе с 7Дней.ru.
"Секс делает нас здоровее, моложе и счастливее. Регулярные половые отношения необходимы для женского и мужского здоровья, самооценки, а также фигуры", — сообщила эксперт.
По словам Молнии, секс и еда являются базовыми потребностями человека, поэтому их необходимо удовлетворять. К ним же приписывается и сон. Сексолог отмечает, что при недосыпе мы чаще всего идём к холодильнику, так происходит замена одной потребности на другую, ведь человеку необходимо получить удовольствие. Отсутствие регулярной половой жизни приводит к заеданию проблем. Однако, заметила она, совместные годы проживания также нелучшим образом сказываются на фигуре.
"В парах секс приедается, мой совет — общайтесь друг с другом. Вместо того чтобы съедать сковороду нажаренной картошки, занимайтесь сексом и худейте от удовольствия вдвоём. Не забываем про ролевые игры и массаж, которые тратят много калорий", — рассказала сексолог.
По её словам, во время секса вырабатываются гормоны влюблённости (эндорфин) и стресса (адреналин). Если первый заставляет отвлечься от еды, то второй ускоряет обмен веществ, а это "не может сделать ни одна диета". А при оргазме в организм вбрасываются одновременно и другие гормоны: окситоцин (гормон покоя) и дофамин (удовольствия). В таких случаях у человека хороший сон и ему не хочется есть. Тогда килограммы начинают уходить очень быстро, добавила сексолог. Важность экспериментов Молния объяснила на предмете различных поз. Когда они начинают приедаться, стоит разнообразить сексуальную жизнь и выкладываться на 100%, тогда любовные утехи тоже будут помогать похудеть.
Ранее диетолог сообщила, что калорийность двух бокалов красного сухого вина равна полноценному обеду. Ограничиваете себя в еде, но не прочь пропустить по бокальчику после ужина? У нас для вас плохие новости.
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