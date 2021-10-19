В Москве камера сняла, как легковушка отбросила пешехода на трамвайные пути
Мужчина решил перейти дорогу на красный свет, а в последний момент ещё и побежал, чем сбил водителя с толку.
В Москве камера сняла, как машина сбила мужчину на переходе . Видео © Telegram / DtOperativno
В Москве легковой автомобиль на большой скорости сбил пешехода, который перебегал дорогу на Симферопольском бульваре. Машина двигалась быстро, и мужчину после удара откинуло через ограждение на несколько метров, на трамвайные пути.
"На Симферопольском бульваре, в районе д. 21 по Чонгарскому бульвару, произошла авария с участием пешехода, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора", — сообщили в столичном Департаменте транспорта.
Водитель с места аварии не скрывался. Пострадавшего госпитализировали. Он выжил, но получил переломы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
А ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье машина налетела на пешехода и перевернулась, три человека погибли. Тогда жертвами аварии стали в том числе два человека из автомобиля. ДТП произошло ночью на трассе М9.
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