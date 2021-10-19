ФИФА предложила календарь с чемпионатами мира каждые два года
Ещё одно возможное новшество — меньшее количество отборочных матчей между национальными командами.
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото © ТАСС / EFE
Международная федерация футбола (ФИФА) разослала национальным сборным календарь, согласно которому с 2026 года чемпионат мира будет проходить уже с периодичностью раз в два года, а не четыре, как сейчас. Об этом сообщает испанская радиостанция Cadena SER, которая ссылается на сам документ ФИФА.
Новый план предполагает, что срок нахождения футболистов в расположении национальных сборных сократится на 20 дней, до 30. Отборных матчей на национальном уровне будет не более семи.
Когда ранее стало известно о таких планах ФИФА, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил заявление, в котором раскритиковал инициативу.
Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ проголосовали за текущий формат проведения чемпионата России. Таким образом, команды продолжат играть по гладкой схеме в 30 туров.
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