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ФИФА предложила календарь с чемпионатами мира каждые два года

Ещё одно возможное новшество — меньшее количество отборочных матчей между национальными командами.

19 октября, 20:35
<p>Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото © ТАСС / EFE</p>

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото © ТАСС / EFE

Международная федерация футбола (ФИФА) разослала национальным сборным календарь, согласно которому с 2026 года чемпионат мира будет проходить уже с периодичностью раз в два года, а не четыре, как сейчас. Об этом сообщает испанская радиостанция Cadena SER, которая ссылается на сам документ ФИФА.

Новый план предполагает, что срок нахождения футболистов в расположении национальных сборных сократится на 20 дней, до 30. Отборных матчей на национальном уровне будет не более семи.

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Когда ранее стало известно о таких планах ФИФА, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил заявление, в котором раскритиковал инициативу.

Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ проголосовали за текущий формат проведения чемпионата России. Таким образом, команды продолжат играть по гладкой схеме в 30 туров.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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