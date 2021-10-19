ФИФА предложила календарь с чемпионатами мира каждые два года

Международная федерация футбола (ФИФА) разослала национальным сборным календарь, согласно которому с 2026 года чемпионат мира будет проходить уже с периодичностью раз в два года, а не четыре, как сейчас. Об этом сообщает испанская радиостанция Cadena SER, которая ссылается на сам документ ФИФА.