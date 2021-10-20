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Опубликовано 19 октября 2021, 21:01

Дубль Месси принёс "Пари Сен-Жермен" победу в матче Лиги чемпионов с "Лейпцигом"

Фото © UEFA

Фото © UEFA

Решающий гол аргентинский нападающий забил на 74-й минуте, реализовав пенальти.

"Пари Сен-Жермен" победил "Лейпциг" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:2. Встреча состоялась в столице Франции на стадионе "Парк де Пренс".

На девятой минуте Килиан Мбаппе вывел хозяев вперёд. К началу второго тайма немецкому клубу благодаря голам Андре Силвы и Норди Мукиеле удалось переломить ход игры.

Победу "Пари Сен-Жермен" принёс Лионель Месси. Он оформил дубль в течение семи минут в середине второго тайма. Пенальти, реализованный аргентинским нападающим, стал решающим в матче.

ПСЖ набрал семь очков и возглавил таблицу группы А. Вторым с шестью баллами идёт "Манчестер Сити", ранее разгромивший на выезде "Брюгге" (5:1). На третьей позиции — бельгийский клуб, у которого четыре очка. На счету "Лейпцига" пока нет набранных баллов.

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В параллельно проходившем матче группы B "Ливерпуль" в гостях одолел мадридский "Атлетико" — 3:2. У гостей дубль оформил Мохаммед Салах, также отличился Наби Кейта. В составе испанцев два гола до перерыва забил Антуан Гризманн, в начале второго тайма получивший красную карточку.

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Роман Фейгин
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