В столичной полиции проверят сообщения об угрозах мужчине, задержанному по ошибке

В Москве начата проверка после сообщений о том, что полицейские якобы угрожали мужчине, задержанному по ошибке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Там подтвердили информацию, что накануне сотрудники ОМВД по району Строгино задержали мужчину 1984 года рождения, который подходил под описание преступника. Его доставили в отдел, где причастность к правонарушению не подтвердилась.

"Руководством ОМВД России по району Строгино мужчине были принесены извинения, после чего он был отпущен. В связи с появлением в медиапространстве публикаций о некорректном поведении полицейских по отношению к гражданину назначена служебная проверка, проведение которой поручено сотрудникам собственной безопасности УВД по СЗАО г. Москвы", — добавили в ведомстве.