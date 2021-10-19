Джабарова рассмешило заявление главы ВСУ об опыте борьбы с Россией

У главы Минобороны Украины Андрея Тарана нет оснований заявлять об опыте вооружённых сил этой страны в борьбе с "российской агрессией". Так первый замглавы Международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отреагировал на заявление руководителя украинского оборонного ведомства.

"Смешно слушать подобные заявления. Во-первых, не было никакого столкновения… Во-вторых, если он имеет в виду боевые действия на юго-востоке Украины, то там не было российской армии", — подчеркнул сенатор Джабаров в беседе с RT.

Член Совфеда не рекомендовал Украине надеяться на помощь американской армии в случае настоящего конфликта. Он посоветовал вспомнить ситуацию с Афганистаном.

"Пусть он вернётся на месяц назад и посмотрит кадры бегства американцев из Афганистана. Поэтому заниматься бахвальством, ничем не подкреплённым, я бы не советовал министру обороны. Я надеюсь, что у него воинская честь есть и он не будет позориться подобными заявлениями", — заключил Джабаров.